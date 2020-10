Entre Ríos: la jueza ordenó la inmediata restitución del campo a los hermanos Etchevehere

nE el marco de la denuncia de usurpación que hizo la madre del el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, Leonor Barbero, en Paraná, la jueza de segunda instancia María Carolina Castagno ordenó la inmediata restitución del campo Casa Nueva en donde se encuentra Dolores Etchevehere acompañada de unas 40 personas. Mientras tanto, los tres hermanos, su madre y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich celebraron el fallo.

"Carece de toda relevancia la discusión sobre el título de propiedad o el estadío del proceso sucesorio. Tal conclusión habilita la procedencia de la cautela interesada a saber el reintegro inmediato de establecimiento rural identificado como Casa Nueva", dijo la jueza sobre el pedido de desalojo por parte de la familia del exfuncionario.

"Es muy importante no perder la calma en estos momentos y esperar la resolución judicial", dijo Luis Miguel Etchevehere minutos después de darse a conocer el fallo. El exintegrante del gabinete de Mauricio Macri dijo que no tienen detalles de como se proseguirá con el desalojo, pero destacaron la actitud pacífica de los vecinos de la zona, que se acercaron a acompañarlos durante más de diez días.



En los argumentos de su decisión, en la que estableció el "reintegro inmediato", la jueza dio conocer documentos que presentaron ambas partes. Uno de ellos era el convenio en el que Dolores renunció a inmuebles a cambio de un pago en dólares, por lo que se concluye que no es socia accionaria de la empresa Las Margaritas S.A. que preside su madre, Leonor.

"Acaba de concluir una aventura política en la que se atrevieron a meterse en nuestro campo", dijo Leonor y agregó que está segura que su familia se va a volver a unir. "Es una mujer inteligente" describió y recalcó que el gobierno nacional usó a su hija.

En su relato de los hechos, Castagno dijo que en la audiencia del día de ayer no se contradijo que entraron unas 40 personas con Dolores y que están trabajando la tierra. Además relató la violencia que sufrieron trabajadores de "Casa Nueva" por parte de los invitados de la hermana de los Etchevehere por lo cual dijo que se cumplían las características de una toma de posesión a la fuerza.

