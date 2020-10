“Urtubey debería estar rindiendo cuentas de todo lo que en su gobierno se gastó, se endeudó y no se realizó”

En Día de Miércoles, la senadora nacional (MC), Sonia Margarita Escudero consideró irrelevantes las declaraciones que realizó en sus últimas apariciones públicas el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

“Me parece absolutamente irrelevante que el ex gobernador haga declaraciones públicas cuando lo que debería estar rindiendo cuentas de todo lo que en su gobierno se gastó, se endeudó y no se realizó”, afirmó Escudero.

Pese a que Urtubey aseguró que no será candidato en las próximas elecciones legislativas, la ex legisladora indicó que “es muy difícil creer que sale de golpe a hacer apariciones públicas diciendo que no quiere ser candidato” y agregó que “pareciera que quiere que alguien lo aclame, para que sea candidato”.

“Cuanto menos aparezca el ex gobernador habrá menos interferencias en la actual gestión, que es muy complicada no sólo por la herencia recibida sino también por la situación de pandemia”, concluyó.