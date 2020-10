Para su abogado, ‘Kila’ Gonza es víctima de una “persecución política”

Marcelo López de la Merced, abogado del ex intendente de San Lorenzo, aseguró que “se inventaron algunas causas” contra su cliente y que, en definitiva, “es víctima de una especie de persecución política”.

Por Aries, el abogado Marcelo López de la Merced, defensor del ex intendente de San Lorenzo, Ernesto ‘Kila’ Gonza, informó que todavía no fueron notificados de la elevación de las causas, sin embargo, consideró que aún no terminaron de recabar pruebas suficientes para dar inicio al proceso.

“Nosotros estamos presentando pruebas y tenemos muchos elementos para demostrar que las acusaciones son infundadas”, aseguró el letrado.

En tanto, consideró que las causas contra su cliente no se asemejan a las causas contra el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo; por caso, indicó, en el caso de Gonza la Justicia no tienen ningún elemento que haga suponer una posible evasión o entorpecimiento de pruebas.

Por otro lado, el abogado relató que Gonza considera que “hay situaciones incomprendidas” alrededor de sus causas, por ejemplo, haber sido imputado por la concesión por 99 años de una parcela en el cementerio de San Lorenzo, siendo que él pagó por ella y no causó ningún perjuicio al municipio.

“Se han inventado algunas causas, creo que es una especia de persecución política”, disparó López de la Merced.

Concluyendo, el letrado analizó el trabajo de la fiscal Verónica Simesen de Bielke y consideró que “está muy presente en los medios de comunicación”.

“Obviamente, haciendo su trabajo; a mi gusto tiene mucha exposición y a nosotros en esos medios, luego, no nos dan derecho a réplica”, finalizó.