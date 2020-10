Leonor Etchevehere: "La madre de Juan Grabois tiene 1200 hectáreas"

Leonor Barbero Marcial de Etchevehere se refirió este lunes al conflicto familiar por un campo en Entre Ríos que se encuentra ocupado de manera ilegal, según denuncia, y apuntó al dirigente social, que es abogado de su hija Dolores Etchevehere. "La madre de Juan Grabois tiene 1200 hectáreas: ¿por qué no hacen allí el Proyecto Artigas?", preguntó.

"Desde el gobierno nacional y provincial están militando esto como que es un conflicto familiar, que se dirimirá en la Justicia, pero nosotros tenemos gente dentro del campo que no nos dejan trabajar con tranquilidad. No tienen ningún papel, contrato o escritura que justifique su presencia", dijo la madre del exministro de Agroindustria durante el macrismo, Luis Miguel Etchevehere, en diálogo con el programa radial Cara y Cruz, por La Once Diez.



Respecto de la relación de algunos funcionarios con los hechos en el establecimiento Casa Nueva, en Santa Elena, Leonor dijo: "La gente que estuvo del Gobierno acá fue para defender la toma. Esto es una decisión política de tomar una tierra".

"Si [el Gobierno] mira para otro lado, ¿cuántas tomas va a haber la semana que viene? ¿Y la otra? ¿Y la siguiente? La gente del campo está con cadenas tratando de cerrar todo. Nos llegó la información de que Grabois quiere ingresar 2000 personas al campo mañana [por hoy], con casillas de madera", reveló.

Según explicó, las personas que están dentro de su propiedad "están destrozando la casa con picos y palas". "Es un delito y yo no puedo sentarme a hablar con gente que es delincuente. No tienen ningún tipo de documentación. Es una toma y nos están destrozando el campo", sostuvo.

Consultada sobre si esto tendría que ver con el rol de su hijo durante la gestión de Mauricio Macri, Leonor dijo estar "totalmente segura" de eso y agregó que "llegaron a inventarle causas".

"Es un problema de papeles, las escrituras mandan. ¿Cómo la gente va a entrar en nombre de Proyecto Artigas en cualquier parte? Por eso nos apoya gran parte del sector agropecuario del país, están horrorizados. Que compren un campo y lo hagan en otro lado", dijo.

Y remarcó la solidaridad dentro del sector: "Hemos recibido mensajes de todos los agropecuarios, desde Río Negro hasta Salta. También recibimos el apoyo de Luis Lacalle Pou [presidente de Uruguay]. ¿Cómo no se dan cuenta en el Gobierno del papelón que están haciendo?".

"Por supuesto que es un tema político. Yo no pude entrar, están haciendo uso y abuso de nuestras cosas. Es todo una gran mentira, una fábula. Es una persecución real, no quiero ponerme en víctima, solo que la Justicia determine los justificativos de cada uno para estar ahí. Esto no es un conflicto familiar, es una toma, una situación grosera", concluyó.