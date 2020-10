Concejales piden que la intendencia cree un área de Accesibilidad

En el tratamiento del proyecto, la concejal Romina Arroyo, autora de la iniciativa, planteó que hoy para personas en silla de ruedas, que usan andador o trasladan cochecitos, es muy difícil transitar por la ciudad.

“Tenemos ciudadanos de primera y de segunda, no solo por la pobreza sino por la accesibilidad, no tenerla nos hace de segunda. Hablar de accesibilidad significa romper con las barreras arquitectónicas, control en las obras, tener rampas, tener un área específica es prioridad en una Ciudad”, dijo Arroyo.

Además señaló que el proyecto plantea la creación de un área con profesionales idóneos y señaló que su expectativa es que el Ejecutivo se haga eco del pedido “y si no vamos a trabajar posteriormente en una Ordenanza para crear el área de accesibilidad”.