Gral. Ballivian: Denuncian una grave crisis institucional en otro municipio norteño

En la sesión de la Cámara, la diputada por el departamento San Martín, Valeria Fernández, denunció que en el municipio de General Ballivian no funcionó el Concejo Deliberante durante 2020. En esa localidad, el intendente Samuel Córdoba fue electo por octava vez consecutiva.

La diputada manifestó que existe “una grave crisis institucional en el municipio y hace siete meses que no funciona el Concejo Deliberante”. Indicó que se trata de un órgano legislativo de tres concejales, por lo que podría haberse dado un protocolo preventivo ya que tampoco se habilito una modalidad virtual para trabajar y dar respuesta a los vecinos.

“En un estado democrático, el Concejo Deliberante es una institución fundamental, es uno de los poderes del Estado y en estos momentos está totalmente obsoleto. No se trata de una situación excepcional, me atrevo a decir que nunca funcionó porque no existen registros de que lo haya hecho en algún momento”, señaló.

En su advertencia, la diputada indicó que el Concejo de Ballivian no cuenta con edificio propio, tampoco tiene Secretaria Legislativa ni nada parecido y en diciembre pasado se le asignó un trabajador municipal que está en negro, para que realice las labores.