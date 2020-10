Desde este martes el kilo de pan costará $120

Romano señaló que este el primer incremento del pan en un año y dos meses y se debe al incremento en el precio del dólar que cotizó a $ 167 el pasado viernes. Además, anticipó que el precio de tortillas, bollitos y cuernitos aumentarán en entre un 14% y 10%.

En declaraciones a la prensa, el referente del sector de panaderos afirmó que durante la pandemia no hubo cierre de locales “pero hubo una caída de ventas de un 30% y un 40%”.

“La situación económica es terrible y nosotros nos hallamos quebrados impositivamente. El hecho de que no cerremos locales es porque no hay otra alternativa. No es que uno cierra y abre otro local de otro rubro, no es así de fácil”, concluyó.