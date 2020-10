Según Villada, Salta no está en condiciones de incorporar Taser

El Ministro consideró que la discusión por la incorporación de las pistolas de electricidad está asociada a las “grandes capitales” y no a provincias como Salta donde – indicó - en muchos lugares se necesita un gran esfuerzo para que los vehículos policiales tengan combustible.

“Cuando escucho hablar de estas pistolas lo asocio a las grandes capitales, allí se pueden dar el lujo de hablar de estas cosas”, sostuvo – por Aries - Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia.

Para el funcionario, instalar el tema localmente carece de sentido ya que en muchos lugares del territorio salteño, aseguró, se hace un gran esfuerzo para que los vehículos policiales tengan combustible.

No se trata solo del equipamiento en sí – continuó el Ministro -, la implementación de esta tecnología implica una transformación más general del sistema de seguridad – formación del personal, etc. – y ahora, en plena pandemia, no es el momento para hacerla.

“No estamos en condiciones de incorporar este tipo de equipos”, sentenció Villada.