"Macri, si no sabés, la cuarentena sirve para poner orden tras el desastre que dejaste"

14 de octubre de 2020

El Presidente ratificó que el expresidente le dijo que "murieran los que tuvieran que morirse" al hablar meses atrás. "Yo no miento, lo que yo dije que Macri me dijo efectivamente me lo dijo; lo aseguro, lo reafirmo y lo sostengo", enfatizó.