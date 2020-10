$0: Juan Ameri dejó la Cámara de Diputados sin ningún bien patrimonial declarado

Sólo el tartagalense Andrés Zottos se asomó a ese ranking, ocupando el 13° puesto con un patrimonio de más de 42 millones de pesos, mientras que en el otro extremo quedó la nueva afiliada al PRO, Virginia Cornejo.

Sólo diez diputados nacionales informaron tener más de USD 1 millón, según surge de las últimas declaraciones juradas anuales patrimoniales que presentaron ante la Oficina Anticorrupción (OA) en cumplimiento de la ley de Ética Pública. Y de los cinco que lideran el ranking patrimonial, tres tenían más de USD 4 millones al cierre del 2019.

El top five de los integrantes de la Cámara baja que declararon mayor cantidad de propiedades, activos y dinero surge del análisis está conformado por el entrerriano Atilio Benedetti (Juntos por el Cambio), los diputados por la Provincia de Buenos Aires Máximo Kirchner y José Ignacio De Mendiguren (Frente de Todos), el también bonaerense Cristian Ritondo y la representante por la Ciudad de Buenos Aires Carmen Polledo, ambos del PRO.

Por su parte, en el caso de los diputados nacionales por Salta, Andres Zottos, declaró ser el legislador con mayor patrimonio con $42.580.129, seguido por el periodista Martín Grande con $11.168.774.

En tercer lugar quedó Lucas Godoy con un patrimonio de $4.025.532, seguido por el radical Miguel Nanni con $3.259.514 y la kirchnerista Lía Verónica Caliva con $1.500.000. Por último, la macrista Virginia Cornejo declaró un patrimonio de $519.503.

El caso de Alcira Figueroa es especial porque no tiene declaración jurada presentada, ya que recientemente asumió la banca tras el escándalo con Juan Ameri. El exbarrabrava de River no llegó a presentar su declaración jurada este año, pero en la que envió el año pasado dijo no tener bienes muebles, inmuebles, ahorros ni acciones. Su patrimonio era de $0.