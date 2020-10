El 85% de las camas de Terapia Intensiva están ocupadas en la Ciudad de Salta

Fernández señaló que la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva es del 77% en la Provincia de Salta, mientras que en la capital salteña es del 85%.

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que dispondrá a partir del lunes, y por 14 días, medidas de restricción de la circulación en 18 provincias para intentar "minimizar" el contagio de COVID-19.

"Tenemos que restringir la circulación. No quiere decir que vamos a parar la economía, quiere decir que los que no tengan que circular, que no circulen. Las reuniones sociales son un riesgo enorme", aseguró el mandatario.