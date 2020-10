Diputado pide que auditores trabajen y no vayan a comer asados con intendentes 

Por Aries, Cisneros aseguró que no quiere ser cómplice de este tipo de situaciones, por lo que pidió que el Gobierno de la Provincia no deje pasar esto por alto y que los miembros de la Auditoría General de la Provincia no vayan a comer asado con los intendentes y que controlen más.

No dudó en sostener que en Cafayate se vive una crisis institucional, luego que el intendente haya despedido a más de 10 funcionarios y otros hayan renunciado.

Expresó que la sensación que se tiene es que el municipio está “acéfalo” porque presentó múltiples escritos pidiendo informes sobre los fondos para obras que van llegando pero no obtuvo respuesta por parte del municipio.

Agregó que la preocupación aumenta porque también es muy difícil encontrar al intendente Almeda en Cafayate.

Por esta razón, considero que se trata de un municipio acéfalo, irresponsable y poco soberbio que no quiere dar explicaciones ni al pueblo ni a los legisladores.

Cisneros aseguró que no quiere ser cómplice de esta situación porque los servidores públicos deben dar el ejemplo de rendir cuentas al pueblo sobre la plata que llegar para obra.

Manifestó que no quiere creer que el Gobierno de la Provincia vaya a dejar pasar esta situación y no como sucedió con otro municipio en el que el intendente está siendo investigado por ser sospechoso de participar en el robo caños de un gasoducto.

Cisneros también dijo que no quiere los integrantes de la Auditoría General de la Provincia vayan a comer asado con los intendentes cuando en realidad deben trabajar porque se tratar de controles al uso de la plata de los vecinos.

Finalmente lamentó que en los últimos 12 años en Cafayate hay intendentes millonarios y pueblos pobres.