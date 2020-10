Hoy se reúne por primera vez en el año la comisión de Minería presidida por Mónica Juárez 

Tras el bochornoso episodio a principio del año legislativo, cuando la diputada Mónica Juárez logró los avales suficientes para ser la presidenta de la comisión de Minería, Transporte y Comunicación, pero inmediatamente por orden del presidente del bloque Salta Tiene Futuro dos legisladores tacharon sus firmas del acta, hoy se reúnen por primera vez en el año.

"Legalmente fui siempre la presidenta. Lo que había pasado es que algunos diputados 'tachonearon' la firma. Quisieron hacer pasar como válida un acta paralela" explicó Juárez y agregó que el presidente del cuerpo, Esteban Amat la reconoció a ella como la presidenta, en tanto y en cuanto la reunión no se vuelva a juntar y decidan volver a votar tras pedirle la renuncia".

La diputada Juárez explicó hasta hoy no hubo oportunidad de reunirse por cuestiones administrativas y de personal reducido, pero que ya hicieron el grupo de Whatsapp y la cita será a las 12 vía remota.

La legisladora aseguró que hubo proyectos que se trataron en el año y que debían pasar por Minería, pero que los miembros de la Cámara evitaron hacerlo.

Contó que su intención al frente de la comisión es proponer reuniones con los representantes de cada área competente.

Por último, reconoció que hoy al mediodía existe la posibilidad de que los miembros parte propongan su remoción de Juárez como presidenta pero que eso sería un papelón más de los que ya viene haciendo la Cámara baja, según reconoce la misma diputada.

“En caso de que no me reconozcan, voy a recurrir a lo legal. Tengo que hacer bien las cosas. Paciencia he tenido. Ganas de trabajar me sobran. No voy a ser parte de lo que está mal. Si me salen con chicanas entrará lo legal a jugar”, declaró Mónica Juárez.