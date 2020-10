Caso Roldán: “Con el uso de la pistola Taser se podían haber salvado las dos vidas”

Indicó que en un hecho como el que ocurrió en Buenos Aires y en el que el miembro de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, murió acuchillado, “si se hubiese utilizado una pistola Taser se hubiesen salvado las dos vidas porque se hubiese reducido a la persona revoltosa y salvado la vida del policía.

En cuanto al proyecto de ley que presentó ante la Cámara, Orozco indicó que desde que asumió plantea que es importante producir avances en la dotación de elementos técnicos para protegerse y resguardar la integridad de los policías y de los posibles agresores.

“Es muy importante que la policía avance y pueda tener esas pistolas. Las Naciones Unidas desaconsejan el uso de armas de fuego, pero ellos hacen esos análisis teniendo en cuenta lo que ven en las policías del primer mundo donde el personal cada vez que interviene va equipado con canilleras, gas lacrimógeno paralizante o la tonfa, son elementos no letales que permiten intervenir previo al uso del último recurso que es el arma de fuego”, dijo Orozco.

Consideró que esto no sucede en la Policía de Salta, donde el único recurso es el arma de fuego y polemizó con quienes plantean que la fuerza provincial no está preparada para usar las armas de descarga eléctrica, ya que “si no se está preparado para una Taser, mucho menos para un arma de guerra como la pistola 9 milímetros”.