El Concejo aprobó la Emergencia Turística Municipal 

La concejal Romina Arroyo, autora de la iniciativa, indicó que los comercios y otras actividades del circuito turístico podrán acceder al beneficio de exención del pago de determinadas tasas e impuestos municipales.

Por su parte, el edil Santiago Alurralde planteó que el objetivo es beneficiar a un sector que está muy golpeado y al borde de la quiebra. Contó que cuando fue ejecutivo de una empresa de turismo y rent a car, pudo conocer que se trata de una actividad que genera uno de los ingresos más fuertes que tiene Salta Capital.

“Entre todos tenemos que ayudar, solidarizarnos y tratar de que funcione esta máquina del turismo salvándolo para que no muera. Es un proyecto oportuno que busca brindar una pequeña solución para que puedan subsistir, no echen empleados y no terminen cerrando y que se pueda reactivar pronto”, dijo Alurralde.