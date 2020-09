Comerciantes Autoconvocados afirman que necesitan subsidios y que los dejen trabajar 

Por Aries, Carol, una de las referentes, expresó que las medidas tomadas por la Provincia “en parte sirven y en parte no nos sirven” porque básicamente lo que están pidiendo es que se termine con las vallas en el centro, la limitación de circulación por DNI, y los pases.

Aseguró que son muy caros los alquileres y encima se encuentran llenos de deuda, lo que los imposibilita de pagar los contratos que asumieron.

Por esta razón, expresó que los subsidios les sirven en parte porque “hay gente que no quiere subsidios sino que quieren trabajar”.

Al respecto, citó el caso de los gastronómicos a quienes no los dejan trabajar los domingos, y en la mayoría de casos esos días lograr concretar el 50% de la recaudación mensual.

“Si no trabajamos no nos sirven los créditos porque no trabajamos”, expresó Carol, de los comerciantes autoconvocados.