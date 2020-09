Tapia: "Pusimos noviembre como fecha tentativa para que vuelva el ascenso"

laudio Tapia, anticipó hoy que para la vuelta del fútbol de ascenso "se puso al mes de noviembre como fecha tentativa, porque es necesario terminar todos los torneos", pero en cambio minimizó la chance de jugar el campeonato de primera división, porque "nunca se dijo cuando se volvería a competir", y "eso será recién cuando las autoridades sanitarias lo autoricen".

"Nunca sentí presión de la política para que el fútbol no vuelva, porque siempre se tomó la decisión de priorizar la salud y la vida. Lo que había que hacer era minimizar los riesgos, tomando como ejemplo lo que sucedió en Europa. Lo único que sabíamos era que la posibilidad de no contagiarse era resguardarse. Por eso tomamos la decisión de no abrir el fútbol local y facilitar la competencia de los cinco equipos que iban a disputar la Libertadores", confió a TyC Sports el titular de la AFA.

"Por ejemplo cuando en el interior nos decían para ir a entrenar allí hace un tiempo con los clubes del AMBA no lo autorizamos y ahora muchas de esas provincias volvieron a fase 1 y muchos servicios de salud están colapsados, por lo que teníamos razón en tomar esa medida. Es que siempre fuimos prudentes y nunca dijimos nosotros que íbamos a empezar a jugar el 25 de septiembre. Todas las fechas que se tiraron fueron tentativas", advirtió.

Tapia, que ayer cumplió 53 años, reforzó esa idea con más ejemplos y al respecto sostuvo que en este tiempo "no hubo contagios masivos de coronavirus en los planteles, salvo el caso de Boca, ya que por ejemplo en San Lorenzo, apenas apareció uno se paró todo".