Habilitaron la gastronomía en Tartagal

El intendente Mario Mimessi, afirmó que en el contexto de pandemia “es difícil encontrar el equilibrio entre el cuidado estricto de los sanitario, lo económico y social” y agregó que eso se está logrando en Tartagal “porque el COE el 3 de septiembre nos habilitó el comercio en general y a partir de hoy lo gastronómico”.

El jefe comunal instó a los tartagalenses a que "no se relajen por que la tormenta todavía no ha pasado y va a depender de todos que sigamos flexibilizando actividades, mediante la mejora de la situación epidemiológica y que no tengamos que retroceder porque los números de contagios vuelvan a aumentar”