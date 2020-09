Ahora el regreso de los vuelos de cabotaje será el 12 de octubre

La nueva fecha de reinicio se dispuso para el 12 del mismo mes, día que coincide con la culminación de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional desde marzo y cuya extensión se anunció el pasado viernes.

"Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general", informó el Notam (Notice to Airman), un comunicado emitido por la ANAC el 20 de septiembre con finalización el 12 de octubre a las 3 am.

Desde el sitio web de Aerolíneas Argentinas y otras empresas ya se muestran como no disponibles los pasajes para los días previos al 12, mientras que para los posteriores a esa fecha sí figuran las tarifas.

Hace poco menos de un mes, el ministro de Transporte, Mario Meoni, había informado la intención por parte del Gobierno para que el 1 de octubre se reanudaran los vuelos de cabotaje, así como también los micros de larga distancia.

"La decisión final la vamos a tomar en consonancia con el Ministerio de Salud y siguiendo los lineamientos que desde el principio ha establecido el presidente Alberto Fernández, en cuanto a que la prioridad es la seguridad y la salud de la gente", había expresado el ministro de Transporte respecto a la vuelta de los vuelos en medio de los cuidados por el coronavirus.

"Por eso es que, si bien estamos trabajando con el objetivo de esa fecha (por el 1 de octubre), todo va a depender de la evolución de la pandemia en los próximos días", había agregado Mario Meoni y detallado: "En lo que hace a los vuelos internacionales, vamos a analizar hacia qué destinos vamos a volar y desde cuáles destinos se va a permitir el ingreso al país".

Al respecto había pronosticado que probablemente abran "en primera instancia" vuelos "con Uruguay y Paraguay y posteriormente con Chile y Brasil, también dependiendo de la decisión que tomen los otros países".