Nación repudió las agresiones al Dr. Gatica en Orán

“Es una situación que no logro entender, me indigno y me enojo porque tenemos 700 personas trabajando en lugares críticos de Argentina y uno de esos lugares es Orán” manifestó el titular de la cartera de salud en relación a la asistencia que están brindando.

“El esfuerzo de los trabajadores es sobrehumano y se paga el precio de una circulación comunitaria alta sin restricción de la circulación de las personas, pese a que el gobierno volvió a fase 1 la gente no entiende eso” expresó González García sobre la actitud de muchas personas al momento de no respetar la cuarentena.

“Que haya agresiones no puedo entenderlo, porque son verdaderos héroes, es inadmisible” finalizó.