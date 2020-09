Esteban asegura que la capacidad del sistema de salud está al límite

Por esta razón, Esteban explicó que realizaron un cambio drástico en materia emergentológica porque la situación así lo amerita para paliar la cantidad y letalidad del coronavirus en la provincia.

Para el titular de la cartera sanitaria de la provincia, estamos atravesando la peor crisis sanitaria de la historia de nuestra provincia.

Mientras tanto, la curva de contagios se mantiene vertical en alza, con una importante multiplicación de nuevos casos de Covid 19.

El Ministro de Salud Pública no dudó en sostener que al eslogan “Quedate en casa”, los salteños no lo hemos entendido y eso no ha llevado a esta “lamentable circulación viral que tenemos en la provincia”.

Este contexto nos conmina a estar en la casa, y pidió que en el marco de la celebración religiosa en honor al Señor y la Virgen del Milagro, “hagamos las cosas bien” y se le pide a los santos “que nos protejan en esta situación difícil que hoy nos toca vivir”.