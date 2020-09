PAMI en Salta: Es insuficiente tener tres clínicas para más de 100 mil afiliados

Moisés consideró que es necesario encontrar una respuesta urgente a esta problemática porque “es alarmante número de afiliados que han muerto en estos últimos tiempos” y además de la pandemia hay que considerar que “es una población vulnerable, que tiene patologías preexistentes prevalentes que tienen que ser atendidas”.

“Muchos de ellos no se han muerto de coronavirus sino no por el coronavirus, porque se le han negado atención o no se le ha dado de atención en tiempo y forma” señaló la diputada e indicó que algunos afiliados tuvieron que hacer denuncias, tanto penales como policiales, para que poder ser atendidos, porque todo estaba dispuesto para el coronavirus.

La legisladora provincial sostuvo que tiene entendido que “solamente hay tres clínicas este que tienen el convenio con el PAMI” y aclaró que “siempre ha sido difícil conseguir convenio con las clínicas. Explicó que durante su gestión al frente de la filial de PAMI en Salta, “eran seis o siete este y lamentablemente no eran las de mayor complejidad”.

“No es fácil el convenio, pero tres clínicas para más de 100 mil afiliados, obviamente muestra la insuficiencia total para que puedan ser atendidas las patologías propias de un grupo etario que necesita prácticamente todos los días de la asistencia del servicio sanitario”, finalizó la diputada Moisés.