Alurralde: “No caigamos en el engaño de algunos que quieren rédito político”

El concejal capitalino se expresó en apoyo de los gobiernos de Provincia y Ciudad y pidió a la sociedad no caer en la trampa de quienes pretenden sacar rédito político criticando las acciones de gobierno. “Es muy fácil criticar desde un sillón no haciendo nada”, cuestionó.

El concejal Santiago Alurralde se mostró sorprendido por lo que sucede en las últimas horas a nivel provincial ya que las críticas al gobernador Sáenz - consideró – fueron “destructivas”, y no solo eso, sino que las críticas apuntaron a todo el arco político.

“Este es un simple llamado a la comunidad de que no debemos señalar con el dedo, no caigamos en el engaño de algunos que quieren rédito político”, disparó el edil y completó: “Es muy fácil criticar desde un sillón no haciendo nada”.

En cambio, aseguró el concejal, este es un momento donde la dirigencia política y la sociedad deben estar unidas y se debe tomar conciencia de ello.

“Remando cada uno para su lado, no vamos a ningún lado. No sirven las culpas, no nos devolverán las perdidas, todo lo contrario, demuestra que una crisis nos puede dividir y en esos momentos aparecen los que quieren sacar rédito político; yo los repudio”, concluyó.