Durand Cornejo: "Lo único que tenía que hacer el Estado era reforzar el sector público y no lo ha podido hacer"

Por Aries, el senador por el departamento Capital, Guillermo Durand Cornejo, sostuvo que lo único que tenía que hacer el Estado era reforzar el sector público y no pudo hacerlo. Y se mostró sorprendido por las denuncias y videos que se viralizaron de “personas con alto riesgo que con desesperación han pedido ayuda que no les llegó”.

“Resulta que lo único que tenía que hacer el Estado no lo ha podido hacer porque las denuncias que hemos recibido por toda la provincia han sido que faltaba el oxigeno, mano de obra calificada para manejar respiradores”, señaló Durand Cornejo.

El legislador pidió que el Estado se ocupe de las personas de alto riesgo “porque no solamente es ir a los geriátricos. El peligro no está en los viejos porque sean viejos, está porque tienen patologías previas. No por el hecho de ser viejos”.

En referencia al desempeño del Ministerio de Seguridad, el senador sostuvo que la solución no es poner retenes y vallas en el circuito céntrico. “Al Covid no se lo detiene con una valla”, dijo el diputado y agregó que “el Estado tiene que estar en los hospitales y en el sector privado de la medicina también”

El senador Guillermo Durand Cornejo aseguró que no lo sorprende que el Comité Operativo de Emergencia no haya tenido una reunión en las últimas tres semanas. “Me va a sorprender cuando me digan que el COE está integrado por gente de la ciencia, gente que traiga nuevas ideas. Pero si seguimos igual la verdad que no veo nada positivo”, concluyó.