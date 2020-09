Del Pla: “Los diputados fueron más papistas que el Papa”

El diputado Claudio Del Pla indicó que durante la última sesión de la Cámara, los legisladores salteños “decían que no se podía discutir el pase a planta porque no había plata” y 24 horas más tarde el gobernador Gustavo Sáenz desmintió eso al anunciar la equiparación salarial de los trabajadores de salud precarizados con los de planta. “Es decir que los diputados fueron más papistas que el Papa”, sostuvo Del Pla.

La iniciativa, autoría del diputado Claudio del Pla, además de las pruebas PCR a la totalidad del personal de salud de la provincia, proponía el control individualizado de quienes den resultados positivo, un monitoreo de rigor cada 15 días y el pase a planta para todos los que se están desempeñando por fuera de esa condición mediante contratos temporales.

El tratamiento del fue rechazado por 38 votos frente a 21 que se pronunciaron a favor del debate.

“Los diputados no son locos, tontos tampoco. Actuaron en viña con una política de no discutir, de no colocar la envergadura del problema sobre la mesa y operó la obediencia debida. Después pegó un giro Sáenz”, finalizó el diputado del Partido Obrero.