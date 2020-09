Intervención: Desde la UCR afirman que la crisis sanitaria es lo prioritario en Aguaray

El diputado provincial por el departamento San Martín, Matías Monteagudo, señaló que para la Cámara la prioridad debería ser la condición sanitaria del municipio y no la intervención de Aguaray. El presidente del bloque UCR remarcó que el proyecto “viene de un sector que es o fue afín al del actual intendente Enrique Prado, el cual está imputado por el robo de caños del Gasoducto del Nordeste.

“La intervención es un hecho extremo que tenemos que utilizar nosotros como diputados en caso que se amerite. No estamos haciendo una defensa del señor Prado, estamos haciendo una defensa de las institucionalidades que tiene que tener cada ciudad”, sostuvo y destacó que “no estamos diciendo si es inocente o culpable, sino que estamos velando por el cuidado institucional y, por sobre todas las cosas, por la decisión que ha tomado el pueblo cuando ha elegido a su representante”.

Para el legislador “es curioso que hay un determinado sector dentro de la Cámara de Diputados que quieren intervenir y el año pasado se han tapado los ojos y no se han manifestado contra la situación irregular en la que se encontraba el Concejo de Mosconi. No se han pronunciado cuando en Tartagal no se convocó a elecciones y eran totalmente funcionales al Leavismo”, finalizó Monteagudo.