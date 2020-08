Gremios solicitan una reunión al gobernador Sáenz

En Agenda Gremial, Guaymás adelantó que lo invitan al mandatario salteño a que vaya a la sede local de la CGT para que exponga sus políticas y al mismo tiempo escuche los planteos de los referentes sindicales de diferentes sectores.

Detalló que en la nota elevan los puntos elaborados en reuniones mantenidas entre las dos CTA, las 62 organizaciones peronistas, referentes de ATE, entre otros.

Guaymás explicó que buscan empezar a trabajar con tiempo en el plan pospandemia, la situación habitacional, y reiterar el pedido para crear el Ministerio de Trabajo.

“No queremos entorpecer ni poner palos en la rueda, somos capaces de colaborar”, expresó el titular de la CGT de Salta.

Al mismo tiempo, señaló que no quieren un gobierno más del que se fue y quieren tener un gobierno distinto tal como se comprometió.

“Si no tenemos respuesta, no vamos a tener problema en buscar la respuesta en las puertas del Grand Bourg y vamos a hacer algo que no queremos porque entendemos que la coherencia y madurez política deben estar por encima de todo”, finalizó Guaymás.