La respuesta irónica de Elisa Carrió a Alberto Fernández por sus críticas a Mauricio Macri

¡"Gracias Alberto Fernández!". Elisa Carrió le respondió con ironía al Presidente por haber comparado al gobierno de Mauricio Macri con la pandemia de coronavirus. En Twitter, la exdiputada celebró la reacción de Juntos por el Cambio, que rechazó al unísono y sin diferencias la polémica crítica del mandatario.

"La vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio. ¡Gracias Alberto Fernández!", escribió Carrió en Twitter.

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 24, 2020

El Presidente había desatado el enojo tanto de los moderados como de los duros de la oposición al afirmar, ayer, que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri".

El cuestionamiento motivó la respuesta rápida de numerosos dirigentes de Juntos por el Cambio, que en Twitter manifestaron su malestar con las declaraciones de Fernández, a las que consideraron una "falta de respeto".

El mensaje de Carrió surge, además, en horas en las que se generó un nuevo roce entre el Presidente actual y su predecesor. En una carta abierta, Macri afirmó que es "falsa" la versión que el actual mandatario dio a conocer sobre una charla telefónica que mantuvieron los dirigentes el 19 de marzo, un día antes de que se decretara el aislamiento obligatorio. Fernández aseguró ayer que Macri le había dicho "que se mueran todos los que tengan que morirse" en relación a los infectados de coronavirus.

Esta tarde, Alberto Fernández ratificó sus dichos y redobló la apuesta."Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene y que se caigan lo que se tengan que caer y se mueran los que se tengan que morir, yo preferí, como preferimos todos nosotros, preservar la vida y la salud de los argentinos antes que ganar un peso más. No nos equivocamos", lanzó el Presidente.