Guido reconoció que, por falta de personal, Control no llega a cubrir toda la ciudad

Por Aries, el Subsecretario de Control Comercial de la Municipalidad explicó que hoy solo cuenta con 20 inspectores para realizar sus tareas y que, en definitiva, no llegan a cubrir toda la ciudad. Más allá de esto, indicó, efectivos policiales brindan asistencia en los controles.

Jorge Guido, subsecretario de Control Comercial de la Municipalidad, hizo un balance de lo acontecido durante el fin de semana con las nuevas restricciones y aseguró que, más allá de algunos comerciantes que no estaban informados de las medidas, no se encontraron con mayores inconvenientes.

“Quizás la comunicación salió tarde, pero en general los comercios acataron la medida sin problemas”, sostuvo.

No obstante, el funcionario comunal reconoció que actualmente no cuenta con el personal necesario para cubrir toda la ciudad ya que, por la pandemia, gran cantidad de inspectores no están trabajando porque forman parte de la población de riesgo; además, el Ejecutivo de la ciudad dispuso que todas las dependencias funcionen con personal reducido.

“Hay escases de personal y se ve disminuida la capacidad de control”, aseguró.

La situación descripta, completó Guido, se subsana con presencia policial. Si bien es común que los efectivos de la fuerza de seguridad acompañen los operativos de Control, muchas veces, apuntó, son los mismos policías los que realizan los operativos solos previa consulta hacia su persona.

“Con tres turnos, tengo 20 inspectores, hacen falta todos los posibles. Tendríamos que tener 80 inspectores”, concluyó el titular de Control Comercial de la comuna capitalina.