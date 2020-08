Para Pontussi es acertado que la Municipalidad suspenda la licitación del servicio de recolección de basura 

Por Aries, Pontussi reconoció que los ediles capitalinos no fueron notificados sobre la decisión del Ejecutivo Municipal pero agregó que es necesario propiciar que más empresas puedan presentarse.

En este sentido, calificó como “acertado dar una prórroga para dar más participación”, ya que se está hablando de una licitación que va a fijar condiciones para los próximos 6 a 10 años de todo lo que es la disposición de residuos.

Por esta razón, consideró que cuantos más recaudos se tomen, cuanta mayor participación haya, más empresas se presenten, todo redundará en beneficio de cada uno de los salteños.

Agregó que el proceso comenzó en tiempo y forma, en una situación epidemiológica diferente, pero ahora el contexto de pandemia es absolutamente nuevo y hace que las medidas se vayan tomando día a día.

“Me parece acertada y adecuada, no cambia la situación, no cambia el pliego, no cambia los requisitos, todo lo que se venía trabajando, todas las mejoras para la ciudad siguen estando, solo se postergan las fechas para permitir más participación”, remarcó Pontussi.