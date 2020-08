“Que nos expliquen por qué apoyan al intendente de Aguaray que está señalado en toda Argentina”

Dijo que el hecho de que no se trate el proyecto genera tristeza y desazón porque si bien la pandemia mata gente, la corrupción también lo hace.

“Lo que pasa en Aguaray no es menor, pensé que lo íbamos a tratar hoy porque está por tercera vez en el acta de labor parlamentaria”, dijo Villa y destacó que la Comisión de Legislación General emitió un dictamen pero no así las de Hacienda ni de Asuntos Municipales.

En tal sentido, pidió a los diputados de esas comisiones que emitan un dictamen en contra y que el proyecto se debata en la sesión.

“Los medios de todo el país dicen que los diputados de Salta no quieren tratar la intervención de Aguaray y no somos todos, son los del oficialismo que deben estar en coordinación con el gobernador para no querer tratar este proyecto, dijo Villa y agregó que sus pares “expliquen por qué apoyan a un intendente señalado en toda Argentina como corrupto por este robo del siglo”.