Godoy pidió un informe al COE para darle transparencia a la situación sanitaria de Salta

El legislador señaló que no hay “ni siquiera un informe para saber si es cierto lo que pasa en Tartagal, para saber si está o no desbordado el sistema de salud” y consideró necesaria la presencia en la Cámara de Diputados de la ministra de Salud, Josefina Medrano, para que sea ella quien brinde la información que permita llevar tranquilidad y transparencia a los salteños.

Godoy consideró que “lo que está sucediendo en Jujuy no me cabe la menor duda que es por falta de inversión absoluta de todo el dinero que le mandó la Nación para que lo invierta en Salud” y aseguró que eso no sucederá en Salta “porque nosotros tenemos toda una referencia en salud que le ponen el hombro”.

“Sería interesante para toda la gente de Salta que haya una respuesta concreta por parte del COE para que nos diga cuál es la situación, cuántas UTI (Unidad de Terapia Intensiva) hay, cuántas son las camas disponibles, cuántas son las que están ocupadas”, expresó Godoy.

Finalmente, el diputado justicialista planteó que “sería bueno que la Cámara piense en la aprobación de los proyectos de ley de Juzgados Contravencionales y de derogación de la Ley 8191”, norma basada en el DNU provincial 255/50.