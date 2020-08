Marcha 17A: un policía le hizo la venia a Patricia Bullrich durante el banderazo

La foto de un policía haciendo la venia a la exministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich se viralizó en las últimas horas. La imagen fue publicada por Federico Pinedo en sus redes sociales y fue tomada este lunes cuando la exfuncionaria se dirigía hacia la concentración por la marcha del 17A.

"La venia a Patricia Bullrich", escribió en su Twitter personal el expresidente del Senado y acompañó la publicación de una foto donde se ve a Bullrich en un auto, mientras un miembro de las fuerzas de seguridad le hace la venia a modo de reconocimiento por su gestión frente al Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri.

El policía está de espaldas y saluda a Bullrich llevándose la mano derecha hacia la sien, una actitud que llama la atención, dado que la presidenta del PRO no está en funciones.

Bullrich fue a la manifestación en su auto, como había avisado con anterioridad. Luego de aclarar que su participación no representaba una convocatoria institucional del partido, la exministra de Seguridad pidió entre los manifestantes que el Gobierno desista con la reforma judicial.

"Vengo a decirle al Presidente que puede que la cuarentena no exista para él, pero sí existe para miles de trabajadores que están pasándola mal por estar sin trabajar. Me hubiera gustado mayor comprensión", dijo, y agregó: "Es hora de que levante la reforma de la Justicia. No se puede hacer una Justicia a la medida de la impunidad. Y, por último, señor Presidente, comprenda y mire que hay un pueblo reclamando".





La Nación