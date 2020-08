Dirigentes sindicales comenzaron a conversar sobre la unidad del Movimiento Obrero

Por Aries, el Secretario General de la Asociación de Viajantes y Representantes de Salta, Alberto Escribas, indicó que la reunión se realizó en la sede de la institución que conduce y que a la misma concurrieron Jorge Guaymás de la CGT Salta, Fernando Mazzone de la CTA, José “Papalardo” López de Farmacias, Jorge Sare de Petroleros, Carlos Cavana de Smata, Jorge Muguertigue de SUETRA y Adrián Frank del sindicato de trabajadores de la Universidad Católica.

“Nos juntamos para charlar sobre la unificación de todas las centrales trabajadoras de Salta, algo que viene pidiendo el presidente a nivel nacional, no sé si seremos la cabeza a nivel nacional pero sí un ejemplo a seguir”, dijo Escribas.

Además, Escribas indicó que en “Salta hay mucha falta de diálogo y de consultas” por parte del Gobierno hacia los dirigentes sindicales que ha llevado a los trabajadores a una situación límite”.

“Ninguna central de trabajadores no fue invitada a la asunción de nuestro gobernador, no tenemos diálogo pero no porque nosotros queramos sino porque el Gobierno no nos convocó jamás”, dijo Escribas y agregó que tampoco tienen participación en el Comité de Emergencias.

Consideró que los dirigentes sindicales de médicos o enfermeros pueden hacer un aporte del mismo modo que dirigentes del gremio de farmacias, petroleros y viajantes.