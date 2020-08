Coronavirus: Sáenz asegura que Salta se encuentra en una situación privilegiada 

El gobernador Gustavo Sáenz consideró que la provincia vive una situación epidemiológica privilegiada en el marco de la pandemia de Covid 19, pero eso no significa que haya que relajarse.

Durante su discurso en la entrega de ambulancias en el Centro Cívico Grand Bourg, el mandatario salteño afirmó que no cree en la campaña del miedo porque paraliza.

De esta forma, aseguró que quiere “salteños conscientes, responsables, luchando junto a médicos y policías contra esta pandemia que nos afecta y que cada día nos acecha más y no nos da tregua”.

Señaló que mientras se observan incrementos de casos en el país y provincias, y rebrotes en otras partes del mundo, en Salta “gracias a Dios, a la Providencia, y el destinos podemos decir que estamos en una situación privilegiada”.

Sin embargo, consideró que no hay que relajarse de ninguna manera, siendo agradecidos y responsables porque “nadie puede decir en Salta que estuvo aislado y en confinamiento 5 meses”.

En este sentido, resaltó que la provincia logró tener una cuarentena administrada donde “tratamos de equilibrar la salud y economía”, sobre todo por aquellos que necesitaban trabajar para vivir.

Ante la situación apeló a la conciencia, responsabilidad individual y solidaridad, y manifestó que después de todas las campañas de concientización el que no se cuida es porque no quiere.

A estas personas que no creen en el virus, que no se cuida y que no entienden les pidió que al menos tomen recaudos por el prójimo-

Sáenz expresó que no es fácil decidir sobre la salud y la vida de la gente y reiteró que reuniones sociales no están permitidas en Salta, donde ya tuvimos la posibilidad de disfrutar de este tipo de encuentros.

“Hoy necesitamos que se queden en sus casas”, sostuvo el mandatario, en referencia a la necesidad de evitar la propagación del virus.