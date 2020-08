Dejaron sin efecto el memorándum interno de Tránsito

En el inicio de semana, la Secretaría de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad emitía una normativa interna que dejaba expresamente prohibido al personal brindar declaraciones a medios de comunicación. La medida fue tomada como una afrenta por parte de los trabajadores y solicitaron las explicaciones del caso.

“Nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con los directores para trabajar la salida de la PDA – las máquinas para hacer actas digitales - y yo había pedido que no se brinde información sobre los lugares donde se iban a hacer los controles; que el personal no brinde información hasta una vez finalizado el operativo”, sostuvo – por Aries – Gilberto Pereyra, secretario de Movilidad Ciudadana de la comuna capitalina, al ser consultado sobre la polémica.

Una vez el documento circulando, aseguró el funcionario, pudo observar el contenido del mismo y llegó a la conclusión de que resultabas confuso porque sus términos eran amplios.

“Yo pedí que se le comunique a los empleados la disposición, no era necesario un escrito”, señaló Pereyra y relató que, ya en la tarde ayer, ordenó la baja del memorándum en cuestión. Reconoció, en tanto, que con lo escrito en el documento la interpretación de un posible cercenamiento de la libertad de expresión no es errónea; “la persona que lo redactó no tiene experiencia en las comunicaciones sociales”, justificó.

Según explicó el Secretario de Movilidad Ciudadana, el polémico memorándum llegó como consecuencia de un error a la hora de resguardar el operativo de implementación del nuevo sistema de emisión de multas.

El llamado PDA – Asistente Personal Digital, en sus siglas en inglés – es un dispositivo portátil con el cual el agente de tránsito puede labrar infracciones que luego serán abonadas, en el caso de hacer un pago voluntario, en bancos y entidades de cobro de manera directa.

“Creo que vamos a andar bien con la puesta en funcionamiento del PDA”, auguró Pereyra y detalló que la intención es digitalizar todas las multas que realiza el Municipio. Sin embargo, aclaró que la Policía de Seguridad Vial seguirá labrando infracciones en formato papel, hasta tanto logren equiparla también con estos artefactos.

Consideró entonces el funcionario que el avance tecnológico viene a evitar la burocracia ya que, anteriormente, una multa de tránsito recorría un extenso camino hasta llegar al Tribunal de Faltas y luego a los jueces.

“En el caso del pago voluntario, ya no hace falta de que se vaya al Tribunal”, finalizó Pereyra.