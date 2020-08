Permisionaria fue trasladada por la Municipalidad a una cuadra insegura y redujo sus ingresos

Por Aries, Taritolay aseguró que la decisión se tomó de un día para el otro y sin previo aviso para liberar la zona en la avenida céntrica y se pueda concretar la obra de la ciclovía-

La mujer narró que un viernes llegó y estaban los policías impidiendo el estacionamiento y recién se enteró de la situación.

“No les costaba decir ‘mire señora, mañana no trabajará, no venga´. Me vengo a encontrar con los policías”, expresó la permisionaria.

Al mismo tiempo, advirtió que la ciclovía es un peligro porque cada vez que llueve la Belgrano se inunda y la obra quedará tapada, generando un peligro para que sea chocada por automovilistas.

Aseguró que le gustaría ir a poder verla a la intendenta Bettina Romero para que le brinde una solución porque hace una semana no trabaja y está preocupada ya que se trata del único sustento para su familia, entre los que se cuenta un hijo con discapacidad.