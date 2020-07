Mónico pidió al Gobierno que sea responsable al refinanciar la deuda de Salta

Durante el tratamiento del proyecto para autorizar al Poder Ejecutivo provincial a refinanciar la deuda pública provincial en moneda extranjera, el senador por Rosario de la Frontera pidió “responsabilidad” al ministerio de Economía para que la gestión no signifique trasladar el problema a un futuro gestión Gobierno provincial.

“Este tipo de proyectos son cruciales no tan solo para la presente sino para el futuro. Quiero pedirle al gobernador la mayor de las responsabilidades al refinanciar la deuda, que no sea simplemente postergar para una futura administración un problema que hoy no sabemos cómo resolver, indicó el senador del Bloque Justicialista.

Respecto a la naturaleza de los empréstitos y qué objetivos se persiguen con estos, Mónico recordó que los mismos se justifican en obras para para desarrollo, obras e infraestructura, para mayor producción”, por lo cual planteó que ese cometido debe honrarse.