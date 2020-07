Vietnam: el país sin muertes por el virus, en alerta por un rebrote

El Mundo 30 de julio de 2020

El avance del coronavirus no se detiene y su ritmo parece, por ahora, no tener una lógica exacta ni predecible. Ciertos países que tuvieron fuertes brotes pudieron contenerlos, otros registran niveles estables desde hace meses y algunos que pensaron habían podido esquivar el efecto de la pandemia ahora se dan cuenta de que no fue así.