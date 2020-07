Zottos atribuye a la incursión del romerismo en el Partido Renovador la polémica por el cobro del IFE

El diputado nacional Andrés Zottos, afirmó que no tiene nada que ver con el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia que realizaron dos sobrinos suyos mayores de edad y no dudó en sostener que se trata de una campaña para difamarlo en el marco de la interna del Partido Renovador.

Por Aries, Zottos explicó se trata de sus sobrinos de más de 20 años, que se anotaron para cobrar el beneficio de 10 mil pesos, no son políticos, no son funcionarios y resaltó que en sus más de 15 años de trayectoria no tuvo denuncia alguna ni nombró un familiar.

Aclaró que solo responde por cuestiones vinculadas al seno privado de su familia y sus hijos, pero consideró que se trata de una situación que tiene “un trasfondo de medios, de periodista basura, que quieren difamar y lo están haciendo” para confundir a la gente.

“Todo esto tiene un trasfondo político, hay intención de difamar, de calumniar, de confundir las cosas”, manifestó Zottos, y se lo atribuyó a la “interna del Partido Renovador”, de la cual dijo que no participará.

Consultado acerca de una posible participación del sector romerista en la interna partidaria, Zottos no dudó en sostener que debe ser así porque “siempre ponen testaferros”, y esto se refleja en que “ponen una figura y detrás de esa figura hay una procesión”.

En este sentido, expresa que con este tema quieren dañar su imagen tal vez porque comenzó a realizar un programa de radio, salió al ruedo político y evidentemente está molestando a alguien.

Lamentó que se haya realizado la publicación periodista señalado que sus sobrinos cobraron el IFE y ni siquiera lo hayan llamado, y solo lo relacionan porque se trata de unos parientes.

Para Zottos, evidentemente ya comenzó la campaña política, donde enmarca esa noticia, y hace que se pregunte qué se busca cubrir con esto.

Por último, no dudó en sostener que mantiene firme su intención de consultar al jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, el próximo jueves en el Congreso de la Nación, sobre el entrecruzamiento de datos que debería haber realizado Anses Salta para que concejales y diputados no puedan acceder al IFE y sin embargo lo hicieron.