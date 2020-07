Confirman 20 nuevas muertes y advierten que "se están viendo brotes en todas partes del país"

El total de casos confirmados es de 158.334 (49,3% mujeres y 50,7% hombres). 1.107 (0,7%) son importados, 47.659 (30,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 81.828 (51,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 20 nuevas muertes. 10 hombres, 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 10 mujeres; 4 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 residente en la provincia de Río Negro.

Ayer fueron realizadas 12.951 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 636.844 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.034,6 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 374.473 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

El Ministerio de Salud reforzó la idea de "brotes en todo el país" que viene destacando en los últimos días. "Solo cuatro provincias no confirmaron casos ayer y una sola, La Pampa, no tiene casos en los últimos 14 días. Pero empiezan a aparecer brotes por personas que ingresan a las provincias. Uno de los conceptos de esta semana es que el desafío no es solo el AMBA. Estamos viendo brotes en todo el país. En lugares donde no había brotes o los habían controlado aparecieron casos por conglomerados. Esto se puede ver en los números. Desde el 11 de julio al 25 de julio, los casos fuera del AMBA aumentaron un 51,2%, mientras que el aumento en AMBA fue del 33,8%".

La Nación