García Castiella critica que se busque digitalizar la Justicia cuando no se tiene agua y hay mala conectividad

En diálogo con Día De Miércoles, García Castiella sostuvo que las iniciativas ameritaban un consenso más amplio y abarcativo, y no sorpresivo como se ha dado, con una precipitación sin advertir las consecuencias.

En este sentido, explicó que se tratan de medidas que impactan en el hombre y mujer de pie, señalando que se habla de notificaciones electrónicas pero Salta hoy por hoy no cuenta con un expediente digital, y la “pandemia nos encontró a mitad del río”.

García Castiella asegura que con estas propuestas se está pretendiendo evitar lo que se hace tradicionalmente y está ordenado en el Código Procesal Civil y Comercial.

Al respecto detalló que todas las vistas que dependan de una contestación de las defensorías oficiales, y el Defensor necesite acceso físico al expediente, no podrán contar porque no hay expediente digital y quedará librado al humor de un Juez quien deberá resolver si concede o no el permiso.

Para García Castiella esto advierte un grave peligro en el funcionamiento del sistema de acceso a la justicia.

El Defensor General de la Provincia lamentó que se pretenda sacar “como sea” el sistema de notificaciones electrónicas y todo un sistema procesal digital, cuando hay lugares de nuestra ciudad que no tienen agua y mucho menos conectividad.

“Se ha hecho un proyecto pensando en una sociedad europea”, consideró, y agregó que la pandemia nos coloca ante el dilema de tratar de sacrificar la menor cantidad de derechos posibles.

“Hay que tener los pies sobre la tierra y pensar en normas y legislar conociendo la realidad que vive nuestra provincia y nuestra ciudad. Vemos que se toman decisiones desconociendo lo que pasa a cinco o diez cuadras de la Ciudad Judicial”; finalizó.