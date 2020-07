Aguas Palau: sin insumos y más de 3 meses de deuda

La empresa de Rosario de la Frontera está sumida en una crisis hace más de tres meses y los trabajadores hasta el momento no han tenido una respuesta ni de la patronal, ni del gobierno.

Según detalló por Aries, Mario Rivadeo, uno de los trabajadores, hace 120 días que no cobraron los sueldos, desde la empresa no tienen respuesta, “el ministro Martín De Los Ríos fue dos veces a reunirse con ellos, pero no les dio ninguna solución.

“Hace más de un año que los dueños no vienen por aquí y nos dicen que el agua no se vende, pero eso no es cierto” aseguró el trabajador en relación a la respuesta que le dan desde la patronal.

Rivadeo agregó que “ahora la empresa está parada porque no tienen insumos y no cobran el sueldo”. A pesar de esto los trabajadores cumplen el horario en la planta.

“Actualmente somos 14 empleados y estamos en las mismas condiciones, la situación se pone cada vez peor. El gobierno nos dice que aguantemos pero es difícil, nadie está cobrando” finalizó.