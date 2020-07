Adelmo Gabbi cruzó a Hebe de Bonafini y le mandó un mensaje al Presidente: "Yo nunca secuestré a nadie"

"Yo nunca secuestré a nadie ni dejé de pagar un sueldo. No me merezco que me trate de antipatria o que le secuestramos a la familia", afirmó Gabbi, que participó del acto por el Día de la Independencia en la quinta de Olivos.

Además, el empresario le pidió a Fernández que "maneje la lapicera". "Siempre hemos considerado que en un país presidencialista el que maneja la lapicera es quien gobierna. Me sentí muy mal cuando escuché las críticas de Bonafini porque yo estuve en el acto. En la pandemia no dejé de pagar los sueldos y no le pedí ayuda a nadie", afirmó Gabbi, en diálogo con Radio La Red.

Según el titular de la Bolsa, el jefe del Estado mostró "dos facetas" durante sus meses de gestión. "Hay momentos de moderación en donde sin dudas él está ejerciendo la lapicera y otros momentos de no tanta moderación en donde la lapicera se la ejercera otro", señaló.

"En el caso Vicentin dijo que él estaba arrepentido. Después sale la senadora por Mendoza [Anabel Fernández Sagasti] y dice: 'vamos a expropiar si no entran en razones'. Ahí están las dos formas", expresó Gabbi.

El empresario le pidió al Presidente que no se radicalice: "En general, cuando está moderado actúa mucho mejor".

Bonafini le manifestó ayer al Presidente su "dolor" por las características del acto del jueves pasado, en el que Fernández convocó a los miembros del G-6 y a Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT.

La objeción de Bonafini se produjo dos días después de que Cristina Kirchner recomendó en Twitter una nota de opinión del periodista Alfredo Zaiat, de Página 12, en la que se advertía que esos empresarios respondían a la "conducción política" del Grupo Clarín y de Techint.

"Nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón, al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon al país. Y lo más grave de todo: a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas", dijo Bonafini.

Fernández le respondió a través de una carta. "Queridas Madres, siempre las escucho y atiendo sus observaciones o reparos. Tengo plena conciencia de lo que ustedes han significado y significan para que seamos mejores como sociedad. Por eso, tengan la plena seguridad de que todas nuestras políticas tienen un objetivo central: construir la Argentina socialmente justa que aún soñamos", manifestó el Presidente, en una carta, por Twitter.

"Ustedes saben muy bien -dijo el mandatario- que en la mesa de este presidente se sienta gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes, nuestros científicos, todos y todas, porque esa es mi responsabilidad".

