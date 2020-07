Emergencia Turística: Piden que los beneficios se extiendan

Durante la sesión de la Cámara, el diputado Franco Hernández Berni aseguró que el tratamiento del proyecto de ley de emergencia económica para el sector turístico permitirá la posibilidad de seguir analizando la reducción de alícuotas para un futuro, no solamente para el sector turístico sino para todos los sectores.

“Mejorar y flexibilizar los regímenes de percepción y retención que son excesivos en la provincia va a contribuir a la continuidad de actividades económicas” afirmó el diputado y agregó que “esta crisis viene para rato y necesitamos trabajar mancomunadamente y aportar herramientas para que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante sobre todo las finanzas de la provincia”.

Hernández Berni consideró necesaria la declaración de emergencia económica para el sector turístico, por un plazo de 180 días pudiéndose extender en razón del contexto sanitario, pero sostuvo que “sería muy bueno que sea para mucho tiempo más”.

El diputado del Bloque Frente de Todos, celebró que haya una excepción impositiva importante para las micro, pequeñas y medianas empresas, pero consideró que “deberían incluirse las grandes empresas que no han podido trabajar, con lo cual si no tienen facturación no tienen nada que declarar, podrían tener que pagar un mínimo al menos e incluirse en esto”.