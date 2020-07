González García cuestionó la fecha anunciada para la Libertadores

Aunque la pandemia de coronavirus aún es un problema sanitario de consideración en los países sudamericanos, la práctica del fútbol ha sido abordada de diferentes maneras por los distintos gobiernos. Hay países que ya han permitido los entrenamientos, mientras que otros lo harán en breve. En Brasil, en tanto, todos los equipos están trabajando e, incluso, jugando torneos. Argentina aún evalúa cómo regresar a la actividad de la manera más segura posible.

En ese marco, la Conmebol anunció este viernes las fechas en las que se reanudarán sus dos competiciones de clubes más importantes: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El primer certamen regresará el próximo 15 de septiembre, mientras que el segundo hará lo propio el 27 de octubre.

Sin embargo, en la Argentina aún no hay precisiones respecto de cuándo volverá el fútbol profesional. A pesar de que ya hay un protocolo acordado para el regreso a los entrenamientos, no existe una fecha exacta para la vuelta al trabajo y, aún menos, de los campeonatos. Es por esto que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, cuestionó la decisión de la Conmebol de haber comunicado una fecha de regreso de los torneos.

“Vamos a intentar que los clubes argentinos se entrenen a mediados de agosto pero evidentemente ha sido una fecha un poco arbitraria la que puso la Conmebol o pensando que esto ya pasó y no es así”, dijo González García en diálogo con el canal TN, y señaló que pasado el 17 de julio, día en que termina la actual tapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), se iniciarán las charlas para analizar cómo seguir en cuanto al fútbol.

Asimismo, continuó: “Nosotros hemos presentado un protocolo. En Nación hicimos un protocolo, pero queremos ver los otros protocolos. También me habían mandado, no oficialmente, el de la Conmebol al principio, que eran más bien como hacer los viajes de larga distancia, pero no era vinculado al entrenamiento”.

”Creo yo que la primera fase va a ser entrenamiento, y creo yo que vamos a hacer fuerza todos para empezarlo cuanto antes, pero no le puedo decir cuando va a empezar”, aclaró el Ministro, y recalcó que la evolución de los casos es el factor más importante a considerar.

En ese sentido, González García resaltó que Argentina “es un país que cuida a la gente” y aseguró que ”no es lo mismo Brasil o Bolivia que nosotros”.

Luego de la interrupción de las competencias por la pandemia de coronavirus, la Conmebol dispuso la reanudación de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana bajo estrictos protocolos y medidas de prevención. Ambos certámenes terminarán en el 2021, aunque no aún no hay fecha cierta para las respectivas finales únicas.

El anuncio del regreso de las competencias de clubes continentales se produjo el mismo día en que Conmebol acordó con la FIFA la fecha de inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, que será en octubre y no en septiembre como estaba previsto.