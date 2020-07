Tras el banderazo, Santiago Cafiero apuntó contra la “oposición irresponsable”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió este viernes que, “si se busca instalar un discurso de odio, hay que ir desarmándolo” ya que, si no, “sucede lo de ayer”, en relación a las agresiones a periodistas que se registraron en las protestas realizadas en el Obelisco en rechazo al aislamiento social por la pandemia de coronavirus.

Sobre las protestas en sí, el funcionario dijo que se mezclaron consignas y aunque entiende el reclamo no es momento de poner en riesgo la salud pública. “Hay que tratar de encontrar otro mecanismo para manifestar las preocupaciones, angustias o reclamos que no sea poniéndose en riesgo ellos y a terceros”, enfatizó.

“Fue una manifestación en contra de las políticas del gobierno, pero muy mezcladas en las consignas, algunas más ideologizadas y otras más prácticas pero de difícil aplicación. Hay un estiramiento de parte de una oposición que lo que busca es tratar de golpear al gobierno y lo hace de forma muy irresponsable. Nuestro espacio político jamás estaría en contra de las manifestaciones de ideas; no estamos bajo un régimen comunista ni en dictadura”, añadió.

En este sentido, Cafiero reiteró que el Poder Ejecutivo es respetuosos de las manifestaciones, aunque admitió que les gustaría que se den de otro formato para que no se ponga en riesgo a nadie: “Ayer se puso en riesgo el cuidado sanitario.; había gente manifestando sin tapaboca”.

”Se entienden los reclamos y las necesidades que van surgiendo, algunas atendibles, otras más difusas, pero hay que tener en cuenta la situación epidemiológica. El sistema de salud está haciendo un esfuerzo muy grande en el cuidado personal y familiar”, aseveró el jefe de Gabinete en declaraciones a radiales.

En ese marco, Cafiero aseveró que las agresiones a periodistas “es algo repudiable y no contribuye para nada a la democracia, a las instituciones y a la reconstrucción del país cuando pase la pandemia”.

Además, Cafiero criticó a los dirigentes opositores que “mientras muchos argentinos ponen en riesgo su salud y la de su familia luchando contra el coronavirus, ellos están en pantuflas en su casa fomentando el odio”.

El jefe de Gabinete no sabe si en la dirigencia opositora hay algunos que quieren que Alberto Fernández se vaya antes, pero si los acusó de “sembrar el odio permanentemente”.

“Mientras hay argentinos que arriesgan su salud y la de su familia luchando contra el coronavirus, otros están en pantuflas en su casa escribiendo comunicados y fomentando el odio”, apuntó.

Aunque no se refirió a un dirigente en particular, Cafiero si habló de la reciente aparición pública del ex presidente Maurico Macri en una charla con el periodista Álvaro Vargas Llosa, donde criticó al gobierno actual y realizó una fuerte defensa de las libertades. “Macri se debería llamar a silencio o hacer autocrítica porque la verdad es que nos dejó un país en emergencia económica, social, sanitaria y alimentaria cuando no había pandemia”, afirmó.

“La Argentina va a salir adelante y en un tiempo vamos a estar evaluando cuál fue el rol de cada uno en esto. Si al ex presidente le parece que su rol en esta pandemia inédita es dar un reportaje, ese será el lugar en la historia que le quedará. El nuestro es otro, nosotros tenemos que luchar para que los argentinos no se mueran”, concluyó.

Infobae