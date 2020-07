Aseguran que las medidas que tomó Medrano en Orán por la pandemia llegaron tarde

“Cuando existe un caso de coronavirus y se sabe cuáles el nexo epidemiológico por el cual se contagió eso lleva a una mayor tranquilidad ya que se logra detener la cadena, pero la incertidumbre en que vivimos con esta niña que se contagió en Colonia Santa Rosa, y se la descubre por ‘una casualidad’ en el hospital de Orán llevó a que se genere una gran preocupación”, explicó.

El diputado por el Partido Renovador señaló que ni el COE municipal ni el provincial brindaron información sobre dónde se contagio la niña, razón por la que “existe una gran incertidumbre de no saber hasta dónde está la cadena de contagio o hasta dónde puede haber llegado el contagio”.

“La ministra llegó con una caja de testeos rápidos 3 semanas después de que tuvimos el primer caso” expresó el diputado y señaló que mientras la ministra se encontraba en Orán ya había un nuevo caso en el barrio ‘200 años’, ubicado al Norte de Orán que “puede llegar a tener más contacto habitual con personas de nacionalidad boliviana”.

Destacó que se trata de testeos rápidos y no de PCR. “Si bien de un primer momento se había criticado los testeos rápidos por lo que fue ese testeo rápido que le hicieron al camionero de Orán en Pampa Blanca, los testeos se iban a hacer con ese método, pero bueno, llegó tarde y la verdad que no tenemos información de cómo van pero al parecer si no hay información de que hay positivos son todos negativos”, concluyó.