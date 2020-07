‘Querubín’ Sosa no tiene dudas de que Cornejo fue apañado por Urtubey

Política 06 de julio de 2020

Por Aries, el ex Intendente de Campo Quijano consideró que Manuel Cornejo, también ex jefe comunal de esa localidad, fue apañado y protegido por el ex gobernador Urtubey. “Cuando le daban la cana a Cornejo, llamaba a la gobernación y de ahí daban la orden de que no lo toquen”, aseguró.