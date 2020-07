Sáenz anunció que solo ingresarán los autorizados por la Provincia y cuestionó el relajamiento de salteños

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que no ingresará nadie a Salta sin el certificado de circulación emitido por el Comité Operativo de Emergencia de Salta, y aseguró que “hoy no podemos garantizar que no tenemos circulación viral”, algo que de acuerdo a la situación epidemiológicamente, no se tendría.

“Hay un relajamiento muy grande por parte de la sociedad”, expresó el mandatario salteño porque si bien muchos usan el barbijo y mantienen el distanciamiento social, otros no lo hacen.

Sáenz remarcó que ante la compleja situación con muertes, cantidad de casos y circulación comunitaria que tiene países y provincias limítrofes, los obligó a que Salta tenga que buscar controles necesarios y estrictos para poder garantizar la salud y la vida como se lo hizo desde el primer momento.

Por esta razón, aseguró que dialogo con gobernadores para que desde Santiago del Estero hasta aquí no ingresen más personas porque es cierto lo que dijo el presidente de la Nación al sostener que “el AMBA está contagiando a todo el país”.

Recordó que se permitió volver a estudiantes, trabajadores golondrinas y otros, pero la situación del país “nos lleva a tomar la decisión de que no ingresará nadie a Salta si no tiene el certificado excepcional” que otorgará solamente el Comité Operativo de Emergencia de Salta, y ya no otros organismos.

Sostuvo que es difícil saber si estamos atravesando el pico de la pandemia, pero día a día se irá buscando la mejor forma de transitar el difícil y doloroso momento.

En este contexto y destacando que Salta tuvo una posibilidad de tener dos meses y pico de una modalidad distinta a la de todo el país, Sáenz pidió que esta semana aquellos que tengan la posibilidad de quedarse en su casa lo haga, y el resto solo se limite a una actividad puntual como por ejemplo un trámite usando barbijo y distanciamiento social.

“No podemos garantizar que no tenemos circulación viral. Hoy epidemiológicamente no. Pero con este virus no se puede garantizar nada”, finalizó Sáenz.